В Агдаме будут созданы Музей Победы и Музей оккупации под открытым небом, пишет АПА.
28 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев был проинформирован о новом музее.
В Агдаме будут созданы Музей Победы и Музей оккупации под открытым небом, пишет АПА.
28 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев был проинформирован о новом музее.
Дата: 2021/05/28 13:57
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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