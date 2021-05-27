Объявленный сегодня и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном план урегулирования конфликта на границе с Азербайджаном, по сути, является признанием Ереваном нарушения границы.

Такое мнение высказал политолог Эльхан Шахиноглу.

«Например, Пашинян предложил разместить на границе международных наблюдателей, представляющих Россию или кого-либо из сопредседателей Минской группы — США или Францию, и чтобы границы эти были уточнены с участием международных посредников. Это означает, что они намеренно направили армянских диверсантов на территорию Азербайджана, приказав им закопать мины, чтобы ещё больше усилить напряженность и усилить тем самым свой призыв к крупным державам для вовлечения их в регион.

Мы должны отказаться от этого «плана» Пашиняна с самого начала. Вооруженные силы какой страны разместить на своей стороне — это дело Армении. Но мы не должны допускать развертывания вооруженных сил какой-либо страны на той части границы, которая принадлежит нам, или на той части, которую Пашкина называет «нейтральной»», — отметил политолог.

Minval.az