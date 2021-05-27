За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 50 903 человека, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 41 421, вторую дозу получили 9 482 человека.

Minval.az