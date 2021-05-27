За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 50 903 человека, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 41 421, вторую дозу получили 9 482 человека.
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 50 903 человека, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 41 421, вторую дозу получили 9 482 человека.
Дата: 2021/05/27 18:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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«Мой дорогой брат, президент Реджеп Тайип Эрдоган с первых минут, первых часов выступил с заявлениями и сказал, что Турция находится рядом с Азербайджаном», — добавил Ильхам Алиев
Генерал-майор Г.Махмудов отметил, что азербайджанская сторона незамедлительно и объективно проинформировала общественность об инциденте на государственной границе
«Уверен, что наше братство и сотрудничество являются самым большим гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе», — отметил президент Турции
В турецком городе Конья продолжаются международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix-2021». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
«Уважаемые граждане Армении, ни о каких захватах речь не идёт, происходит делимитация границы», — говорится в заявлении
«Наше молодое поколение, конечно, должно знать историю такой, какая она есть», — добавил президент
Об этом сообщил пресс-секретарь министерства подполковник Анар Эйвазов
Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Еще 220 человек в Азербайджане заразились коронавирусом, 6 пациентов скончались, сообщает Оперативный Штаб при Кабинете министров.