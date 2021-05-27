Еще 220 человек в Азербайджане заразились коронавирусом, 6 пациентов скончались, сообщает Оперативный Штаб при Кабинете министров.
Еще 220 человек в Азербайджане заразились коронавирусом, 6 пациентов скончались, сообщает Оперативный Штаб при Кабинете министров.
Дата: 2021/05/27 16:40
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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