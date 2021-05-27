«Вопросы и предложения депутатов решаются после соответствующего анализа государственных органов», заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что средства, выделяемые партиям, снизились. Снижение, по словам министра, связано с увеличением количества партий, представленных в Милли Меджлисе. В результате увеличения количества этих партий увеличилось и количество депутатов, в то время как сумма осталась прежней.

Minval.az