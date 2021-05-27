«В прошлом году по поручению президента Ильхама Алиева была подготовлена комплексная программа социальных мер», сказал министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения проекта закона «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, передает АПА.

Министр отметил, что определены новые расходы в соответствии со сложившей ситуацией:

«Снижение доходов было урегулировано путем повышения суммы трансфертов из Государственного Нефтяного Фонда. Все взятые в отчетном году социальные обязательства выполнены в полном объеме. Также, благодаря поддержке сфер, пострадавших от пандемии, удалось снизить влияние пандемии на экономику страны. Несмотря на пандемию, расходы на строительство армии и безопасность были обеспечены. Сохраняется стабильность курса маната. В первые месяцы, когда пандемия оказала влияние на мировую экономику, на валютном рынке Азербайджана наблюдалась напряженность. Шаги, предпринятые Азербайджанским государством в борьбе с пандемией в течение 2020 года, рассматриваются и международными организациями. Международный Валютный фонд заявил о важности мер, предпринятых правительством Азербайджана в этой сфере, и дал гибкую и адекватную оценку мерам, проводимым правительством».

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