Король Бельгии Филипп направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Республики, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Король Бельгии Филипп направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Республики, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2021/05/27 12:23
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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