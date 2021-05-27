Стали известны названия улиц и проспектов в Баку, которые будут закрыты и изменены в связи с Гран-при Азербайджана «Формула 1», сообщили в управлении Государственной дорожной полиции города Баку. Отмечается, что улицы и проспекты будут перекрыты в период с 31 мая по 8 июня:

В направлении «Формулы-1» меняется движение на улицах К.Сафаралиевой, Зорге, Пушкина, Бюльбюля, С.Вургуна, Т.Эльчина, М.Гусейна, Лермонтова, пр.Азербайджан, М.Усейнова, Зергерпалан, М.Мухтарова, Ш.Шамиля, А.Джалилова, Ю.Сафарова.

Предусмотрено движение направо от пересечения улиц А.Джалилова-М.Мехдизаде с Ю.Сафаровым, от Ю.Сафарова направо только на ул.28 Мая. Движение по 20 участку, пос.Баилово и Площади Флага – по улицам внутри поселка Баилово – Нетфчи Гурбана и Ханлар в сторону пр.Парламент.

Движение по дороге Баку-Сальян-Алят с Локбатанского круга по 3-й кольцевой через Ясамальский район. Движение по дороге Баку-Зыхское шоссе-пр.Нобеля, а также с Аэропортского шоссе – пр.Гейдара Алиева в сторону центра – по Наджафгулу Рафиева-пр.Бабека, с круга «10 Завод» — Наримановский район по улице Ф.Хойского.

Движение от ул.М.Гусейна до Лермонтова, а также от Ахундовского парка до А.Джавада будет противоположным. До пересечения ул.У.Гаджибекова с Физули, на ул.С.Вургуна предусмотрено оба направления.

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