«Музеи и исторические памятники в Шуше разрушены».

Об этом заявил сегодня на заседании Милли Меджлиса депутат Тахир Рзаев.

Депутат сказал, что музей Бюльбюля также разрушен: «Даже если этот дом-музей отремонтируют, часть его трогать нельзя. Пусть приезжающие туристы станут свидетелями деяний армян. Предлагаю даже отразить этот вопрос в законе «О культурной столице Азербайджана — Шуше».

Депутат предложил назвать Шушу «городом-героем»: «Шуша сегодня свободна в результате героизма азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего. Поэтому в Шуше необходимо воздвигнуть мемориальный комплекс в честь героических азербайджанских военнослужащих».

Minval.az