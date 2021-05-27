В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку — 54.2 %.

Об этом сообщает сайт koronavirusinfo.az.

Число случаев заражения коронавирусом в Абшеронском районе — 13.0%, в центральных районах составляет 12 %, Гянджа-Газахском регионе – 723%, в Шеки-Загатальском регионе – 4.1%, Губа-Хачмазском регионе — 3,1%, в Лянкяране — 2,4%, в Горном Ширване — 2,4%, в Верхнем Карабахе — 1,4%. 0,3 % случаев заражения выявлено у приехавших из-за рубежа.

Наименьшее число случаев заражения по стране выявлено в Нахчыване — 0,08%.

В настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Число случаев заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 14.6 %, в Хатаинском районе — 13.4 %, в Ясамальском районе — 12.2 %, в Сабунчинском районе — 11.2%, в Наримановском районе, в Сураханском районе — 8.2%, в Насиминском раойне — 7.9% , в Низаминском районе — 7.1%, в Хазарском районе 7.2%, в Сабаильском районе — 5%, в Гарадагском районе -4.95, в Пираллахинском районе — 0.5%.

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