25 мая член Конгресса США Пол Госар выступил с заявлением, в котором передал свои поздравления в связи со 103-летием Азербайджанской Республики и 30-летием независимости от Советского Союза.

Как сообщили в посольстве нашей страны в США, в заявлении особо подчеркивается, что Азербайджан как важный партнер в регионе продолжает быть ярким примером демократии и независимости.

Было отмечено, что Азербайджан, веками находившийся под жестоким управлением Российской империи и Советского Союза, добился независимости, а США вместе с дружественным Азербайджаном отметили 103-летие Республики.

Члены Конгресса отмечают, что США и Азербайджан разделяют такие совместные действия, как свобода, демократия и независимость, а другие члены Конгресса приглашаются присоединиться к поздравлениям.

Minval.az