Мэр столицы США Вашингтона Мюриэль Баузер объявила 28 мая Днем Республики в связи со 103-й годовщиной образования Азербайджанской Демократической Республики и подписала в связи с этим декларацию.

В декларации отмечается, что в 1918 году впервые в мусульманском мире была создана парламентская Демократическая Республика, передает АПА.

Отмечается, что в мире проживает 50 миллионов азербайджанцев, 10 миллионов из которых составляют азербайджанскую диаспору, и город Вашингтон входит в число 10 лучших городов для этой общины.

Также отмечается, что в этом году исполнилось тридцать лет с момента восстановления независимости Азербайджана и двадцать девять лет с момента установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном.

Подчеркнув, что Азербайджан является стратегическим партнером США в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря, отмечена поддержка обеими странами глобальной энергетической безопасности и региональной стабильности, мира и процветания.

Было подчеркнуто, что посольство Азербайджанской Республики в США и Торгово-промышленная палата США признают важность обмена в экономической сфере и между людьми, особенно для создания разнообразия и возможностей, в частности, в столице страны.

Minval.az