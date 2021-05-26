Шуша – зеница ока Азербайджана, предмет гордости для каждого азербайджанца. Так говорил о Шуше Гейдар Алиев. Его слова спустя десятилетия прозвучали на международном музыкальном фестивале «Хары-бюльбюль» в Шуше. Фестиваль проводился впервые после освобождения города от оккупации. В течении двух дней в культурной столице Азербайджане, на равнине Джыдыр дюзю проходил большой концерт, который собрал на сцене народных артистов Азербайджана. Солист Большого театра России, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов также имел честь выступить на фестивале в Шуше. Это первый его визит в Шушу спустя 37 лет. О том что он увидел, о своих впечатлениях он рассказал в интервью порталу «Москва-Баку».

Об эмоциях от фестиваля

— Это уникальное событие в жизни каждого из нас. Так сложилось что в Шуше я был в предыдущий раз в 1984 году. Ребенком я приезжал туда с родителями, и мы жили в замечательном пансионате. И так получилось, что, вернувшись в Шушу, я оказался в этом же пансионате. Сейчас это отреставрированный отель «Хары Бюльбюль». Посетить Шушу, принять участие в легендарном фестивале-это не передаваемые ощущения. Большая честь быть первым из музыкальных деятелей кто посетил и выступил на фестивале после освобождения нашего потрясающего города. Чувства самые восторженные. Это то ощущение, когда с улыбкой засыпаешь и с улыбкой просыпаешься (улыбается). Вызывает невероятный трепет и те, кто видел концерт, поняли это по нашему состоянию и по нашим лицам. Я очень надеюсь, что пройдет какое-то время и фестиваль будет посещать колоссальное количество людей. Они будут видеть все это живьем, ощущать, чувствовать и дышать этим потрясающим воздухом.

О встрече с Ильхамом Алиевым

-Мы поблагодарили господина президента за возможность посетить Шушу, за то, что мы на Джыдыр дюзю, поем здесь. Он в свою очередь поблагодарил нас за то, что мы приехали. Но за это нас благодарить не надо, так как для нас это невероятна честь. Мы ехали в Шушу с такой большой радостью и удовольствием. И мы благодарны от всей души за этот день нашему главнокомандующему, солдатам и офицерам, светлая память нашим Шехидам!

О впечатлениях от Шуши

— Если говорить о Шуше в целом, то перед нами предстала картина, которую нужно создавать. Но создавать не с нуля, потому что город все равно живой. Я уверен, что город возродится, ведь он уже объявлен музыкальной столицей Азербайджана. Шуша будет самой потрясающей музыкальной столицей в мире! После закрытия фестиваля мы с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль оглы поехали в дом его отца, народного артиста СССР, великого Бюльбюля…Мы неоднократно видели кадры этого места по телевидению, но хотели увидеть живьем то, что осталось от дома великого Бюльбюля. Да, это всего лишь малая часть того, что было разрушено в Шуше. Но это яркая часть нашей памяти о величайшем музыканте в истории Азербайджана. И мы увидели разрушенный дом-музей, разбитый кувалдой памятник…Сейчас, помимо грусти это вызывает и другие чувства, о которых мы говорили и на сцене фестиваля, и за чайной церемонией, которую нам организовал Полад Бюльбюль оглы во дворе разрушенного дома-музея.

Мы сидели и говорили о том, что пройдет немного времени и все будет восстановлено. И спустя время мы будем вместе присутствовать на открытии отреставрированного дома-музея. Увидим, как восстанавливаются и другие дома великих азербайджанских музыкантов, композиторов, поэтов, деятелей культуры и меценатов. Все эти дома сейчас разрушены. От них, в лучшем случаи, остались только заборы. Это и дом-музей выдающейся азербайджанской поэтессы XIX века Хуршудбану Натаван. И дом композитора Сулеймана Алескерова, и многие другие дома. Чем они могли навредить, что надо было разрушать эту историю и память… Но я уверен, что все будет восстановлено, отреставрировано и новая жизнь будет в Шуше, так же как и на всех освобожденных территориях. Иначе просто быть не может. Мы очень любим свою родину и сделаем все чтобы она процветала.

О помощи в восстановлении территорий

— Каждый из нас должен внести свою лепту. Я не могу сказать в каком именно виде, но каждый из нас должен участвовать в восстановлении разрушенных памятников и территорий. Эти земли -это наша ДНК, это наш генетический код, это наша земля. И мы не позволим чтобы она долго прибывала в таком состоянии.

О посещении Шуши с семьей

— При первой же возможности мы посетим с семьей Шушу. Моя супруга является прямым потомком Панах Али Хана Джаваншир, первого карабахского хана по чьему повелению был построен город Шуша. Мой сын, которому в этом году исполнится 20 лет, был лишен возможности видеть наследие своих предков. И когда он окажется в Шуше-это будет большим счастьем!

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