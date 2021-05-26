Стало известно число лиц, арестованных в административном порядке при попытке незаконного проникновения на освобожденные от оккупации территории.

Начальник отдела массовой информации и связей с общественностью Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев заявил, что сотрудники полиции задержали более 1 400 человек, которые пытались незаконно проникнуть на освобожденные территории, в их отношении были применены административные взыскания.

“Среди них есть и более 20 человек, которые в разное время были задержаны сотрудниками полиции и в отношении которых по решению суда был применен административный арест. Затем эти лица вновь незаконно проникли на освобожденные территории и погибли там в результате подрывов на мине”, — сказал представитель МВД (цитата по Report).

Minval.az