Деятельность спортивных и оздоровительно-реабилитационных объектов (без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания), пляжей и расположенных на их территории бассейнов, водных аттракционов и мест для спортивных игр будет возобновлена с 00:00 10 июня.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджанской Республики.

В подписанном премьер-министром Али Асадовым постановлении говорится, что, за исключением лиц младше 18 лет, спортивными и оздоровительно-реабилитационными объектами могут пользоваться лишь лица, имеющие паспорта COVID-19 (имеющие сертификат о вакцинации против COVID-19) или сертификат об иммунитете против COVID-19 (имеющие иммунитет после выздоровления от COVID-19).

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