В Азербайджане возобновляется перевозка пассажиров наземным и воздушным транспортом между городами и районами, говорится в постановлении Кабинета министров.
В Азербайджане возобновляется перевозка пассажиров наземным и воздушным транспортом между городами и районами, говорится в постановлении Кабинета министров.
Дата: 2021/05/26 17:38
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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