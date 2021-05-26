Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором офиса ООН в Вене и исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Гадой Вали, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества.

Были обсуждены возникающие трудности в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и другими транснациональными преступлениями, достигнута договоренность о реализации совместных проектов сотрудничества.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о деятельности службы ASAN и центров DOST, успешной модели Азербайджана в борьбе с коррупцией, и подчеркнули важность обмена этим положительным опытом.

Minval.az