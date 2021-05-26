«Ковид, давай, до свидания!». И это первое, что приходит на ум после прочтения вчерашнего сообщения Оперативного штаба, повествующего о значительном снижении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашей стране. Как раз к лету! Так вовремя и кстати, как говорится – что может быть лучше?

В ходе вчерашнего брифинга было заявлено об отмене ношения масок на открытом воздухе, о дате открытия метро, не работавшего больше года, об официальном открытии пляжей с 10 июня, а также о возможности посещения спортзалов и моллов. А вот на этом пункте многие граждане озадачено задумались: «С прививкой, да еще и с двумя дозами? А я не привился же…». И что делать? Тут ответ только один: ПРИВИВАТЬСЯ, причем, как можно скорее, потому что, завозившись с этим важным вопросом, можно прошляпить целое лето и все возможности хорошо его провести.

Но на этом моменте вопросы не закончились, остался открытым самый главный: ковид-паспорта, о которых мы давно уже слышали, но не представляли, что они появятся в наше стране. Ведь многие граждане считали, что достаточно сделать тест, и если он окажется отрицательным, то соответственно, и проблем никаких не будет. Кто-то уповал на сильный иммунитет, кто-то — на антитела, приобретенные в ходе благополучно перенесенного ковида, кто-то утверждал, что в реестре TƏBİB его имя уже зафиксировано после отрицательного теста. Но, так или иначе, прививаться придется всем, так как вакцинированные лица, а также переболевшие COVID-19 смогут получать ковид-паспорта, сообщил в ходе брифинга Оперативного штаба заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития администрации президента Шахмар Мовсумов.

Сертификат вакцинации будет выдаваться на портале электронного правительства e-gov.az, а также посредством мобильного приложения e-Tabib.

Укололись двумя вакцинами? Получайте ковид-паспорт – индульгенцию будущего, как уже успели окрестить этот документ в народе, и только после этого вдохните полной грудью (без маски) теплый бакинский воздух, собирайте чемоданы и вперед – в отпуск, за рубеж.

Правда, выбор стран, где можно отдохнуть после долгого карантина, пока что не слишком велик, так как еще не все границы открыты, и далеко не во всех странах сняты карантинные ограничения.

В первую очередь, призадумались те, кто истосковался по отдыху в Европе, Причина есть: в решении Совета ЕС по ковид-паспортам содержится серьезная оговорка. В вышеуказанном документе должна присутствовать отметка о вакцинации с использованием препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). На данный момент это вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а также китайская Sinopharm. Российские препараты — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — пока не входят в этот перечень.

Отметим, что вакцинация от коронавируса в Азербайджане стартовала 6 февраля, и в стране официально одобрены вакцины Oxford/AstraZeneca, CoronaVac, Sputnik V. Процедуру экспертизы регистрационного досье «Спутника V» регулятор ЕС начал еще в первых числах марта, но до сих пор никакого решения не принято, хотя то и дело появляются туманные новости о том, что «вот-вот». Но когда именно – не знает никто, информации на этот счет не получало ни одно издание.

Правда, в списке одобренных в Европе вакцин присутствует имеющаяся в Азербайджане вакцина AstraZeneca, которая, согласно мнению вирусологов, является наиболее идеальной в качестве средства борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако отметим, что из-за негативного потока информации, запущенного в СМИ, репутация вакцины обросла слухами и «страшилками», и потому колоться ею мало кто решается.

Тем не менее желающим поехать в страны ЕС не стоит отчаиваться: в ходе вчерашнего брифинга было заявлено о том, что в самые ближайшие дни ожидается поставка в Азербайджан вакцины Pfizer-BioNTech. Более того, ходят разговоры о том, что в страну будет завезена и вакцина Johnson & Johnson, которая входит в список одобренных ЕС вакцин. А значит, наши горизонты значительно расширятся с прибытием этих препаратов в Азербайджан.

Есть и еще один позитивный момент: в инициативе Совета ЕС особо отмечено, что страны-члены могут смягчать ограничения на въезд туристов из тех стран, где число заражений на двухнедельном горизонте составляет не более 75 на 100 тыс. населения. Частичная отмена ограничений может производиться также с учетом темпов распространения инфекции, объемов проведенных тестов на COVID-19 и их результатов и других параметров.

В Азербайджане за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом снизилась и потому можно надеяться на то, что границы откроются и для туристов, желающих посетить Азербайджан.

Самое главное – не расслабляться, и помнить: только вакцинация на сегодняшний день является единственным ключом, открывающим двери в нормальную, привычную жизнь – без ограничений и условностей.

Яна Мадатова

Minval.az