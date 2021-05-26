«Цель внесения изменений в схему движения общественного транспорта состоит в том, чтобы обеспечить доступность общественного транспорта для жителей города во время проведения гонок «Формула 1».

Об этом сказал руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

Он обратился к водителям и призвал их без серьезной необходимости не въезжать в центр города на личном автомобиле в дни проведения гонок, пользоваться общественным транспортом: «Это важно для беспрепятственного движения общественного транспорта».

Minval.az