Армянские провокации на границе с Азербайджаном нацелены на создание новой конфликтной зоны. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.

Ереван, по его словам, желает привлечь к вопросу посредников, возможно, реанимировать Минскую группу ОБСЕ.

«На следующем этапе создать международную миссию наблюдения за режимом безопасности. В качестве базы для этой миссии не исключается задействование в начальном этапе группы полевых помощников Каспрщика. Обостряя ситуацию на границе, Ереван выполняет заказ определенных западных групп, которые недовольны отстранением от дел Минской группы и Армении, которая потеряла какую-либо правовую основу для вмешательства во внутренние дела Азербайджана в Карабахе.

Намерения противника понятны, но наши ответные действия могут быть очень неожиданными для них… А что, если мы начнем «подавлять их огневые точки», которые стреляют по нашим пограничникам в Зангелане из …Нахчывана», – написал дипломат в своем «Фейсбуке».

Minval.az