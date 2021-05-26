В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы-1, будет изменена схема движения 23 автобусных маршрутов из-за частичного или полного закрытия с 31 мая ряда дорог, сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).
В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы-1, будет изменена схема движения 23 автобусных маршрутов из-за частичного или полного закрытия с 31 мая ряда дорог, сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).
Дата: 2021/05/26 15:14
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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