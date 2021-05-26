Религиозные церемонии в мечетях Азербайджана будут проводиться с учетом правил карантина, сказал в представитель Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Шахин Гасанли.

Он отметил, что решение Оперативного штаба при Кабмине об открытии мест поклонения было с радостью встречено верующими: «Естественно, религиозные обряды и церемонии будут проводиться в рамках определенных правил. Касательно числа лиц, участвующих в них, никаких ограничений нет, но в мечетях, безусловно, будет соблюдаться социальная дистанция, люди будут пользоваться защитными масками. Соблюдение правил карантина будет контролироваться общинами мечетей», цитирует Trend.

Minval.az