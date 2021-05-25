Нефть и газ еще много десятилетий сохранят свою роль в мировом энергобалансе, полный отказ от ископаемых видов топлива миру не грозит. Такое мнение высказал президент и совладелец крупнейшей в России частной нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов в своем обращении к акционерам.

Ранее МЭА опубликовало прогноз, согласно которому достижение углеродной нейтральности к 2050 году возможно только при полном отказе от инвестиций в добычу нефти и газа.

Климатическая повестка, которая выходит на первый план, отразится на деятельности «Лукойла», компания актуализирует свою долгосрочную стратегию в 2021 году, сказал Алекперов. В частности, компания уже разработала сценарии развития спроса на нефть. Все они «предполагают существенное увеличение доли возобновляемых источников энергии, перерабатываемого пластика, а также ускоренную электрификацию транспорта», указал он.

«Необходимо отметить, что ни один из сценариев не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Поэтому углеводороды еще надолго сохранят важную роль в мировом энергобалансе и как сырье для производства потребительских товаров», — сказал глава компании, слова которого приводит ТАСС. При этом «Лукойл» не видит достаточно средств для реализации мировой амбиции по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, отметил Алекперов.

По его словам, нефтегазовый бизнес должен трансформироваться в таких условиях, ориентируясь на «эффективные баррели, которые также должны отличаться минимальным углеродным следом при их производстве». Добыча «Лукойла» соответствует данным критериям, сказал он.

Компания также разработала программу декарбонизации производства до 2030 г., добавил глава компании.

Minval.az