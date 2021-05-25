25 мая состоялась церемония открытия комплекса Торгового дома Азербайджана в Казахстане.
Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Казахстане.
По данным дипмиссии, на церемонии открытия присутствовали посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов, заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов, заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.
Выступая на церемонии, посол отметил, что в ближайшие месяцы филиалы Торгового дома Азербайджана также откроются в Актау и Алматы.
«Открытие торгового дома не только обеспечит доступность продукции азербайджанского производства для казахстанских потребителей, но и послужит хорошей платформой для развития торгово — экономических связей между двумя странами», — сказал Мамедов.