25 мая состоялась церемония открытия комплекса Торгового дома Азербайджана в Казахстане.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Казахстане.

По данным дипмиссии, на церемонии открытия присутствовали посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов, заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов, заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

Выступая на церемонии, посол отметил, что в ближайшие месяцы филиалы Торгового дома Азербайджана также откроются в Актау и Алматы.

«Открытие торгового дома не только обеспечит доступность продукции азербайджанского производства для казахстанских потребителей, но и послужит хорошей платформой для развития торгово — экономических связей между двумя странами», — сказал Мамедов.

Minval.az