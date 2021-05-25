Госагентство по обязательному медстрахованию обнародовало правила получения COVID-паспорта.

У COVID-паспорта два вида: «Сертификат вакцины COVID-19» и «Сертификат иммунитета COVID-19

«Сертификат вакцины COVID-19» выдается вакцинированным от COVID-19 (две дозы), а «Сертификат иммунитета COVID-19» – переболевшим лицам.

Названные сертификаты можно получить из подраздела «Личный кабинет» (https://kabinet.its.gov.az/az/index) раздела Э-услуг на официальной интернет-странице Государственного агентства по обязательному медстрахованию. Этот раздел также интегрирован в портал «MyGov».

Регистрацию в систему ASAN Login можно пройти путем ввода FİN кода пользователя, Asan İmza, электронной подписи или подписи Центра услуг банковской сертификации. После прохождения регистрации в открывшемся окне следует выбрать раздел «Другие услуги».

При выборе раздела «Другие услуги» на экране отображается выбор «Сертификат вакцины COVID-19» и «Сертификат иммунитета COVID-19».

Если гражданин вакцинирован, то должен выбрать «Сертификат вакцины COVID-19». Выздоровевший от коронавирусной инфекции — «Сертификат иммунитета COVID-19».

Выданный COVID-паспорт можно загрузить в электронном формате или распечатать. Подлинность COVID-паспорта можно проверить по отображенному на документе QR Code.

Граждане могут получить COVID-паспорт посредством мобильного приложения «E-Təbib.

Minval.az