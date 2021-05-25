Самое время перефразировать цитату классика об отсутствии пророка в своем отечестве. А перефразируем так: законов нет в отечестве моем. Точнее, они есть, но не работают.

И вот вам один из ярких примеров беззакония, ежедневно разворачиваемого в спальных районах Баку.

Несмотря на распоряжение президента о регулировании деятельности по забою животных, подписанное в июне 2018 года, жертвенных животных по-прежнему зачастую забивают прямо на тротуарах, у проезжей части, игнорируя все нормы безопасности и морали.

В редакцию «Минвала» поступила жалоба от жителей пос. Гарачухур (Сураханский район), ул. Заура Шарифова, жалующихся на нервотрепку, связанную с ежедневной демонстрацией жестокости, которую приходится наблюдать не только взрослым, но и детям. Дело в том, что по всему периметру улицы, в том числе и на прилегающих к ней соседних улицах расположено в общей сложности 5 боен, причем, забой ведется ежедневно, мясники не стесняются ни временем, ни днем недели.

«Ежедневный забой скота идет полным ходом, ночные вопли закланных животных и тротуар, залитый кровью по утрам – вот наша обыденность. Балконы и окна домов выходят прямо на эти бойни и первое, что мы видим по утрам – кровь, льющуюся рекой, и вместо аромата утреннего воздуха вынуждены вдыхать смрад экскрементов и крови», — пишут жители дома № 24 Севиль Мамедова и Тамара Хусаинива. «Мы устали бороться с этим беспределом, куда только не обращались, — пишет жалобщица Татьяна Вышимирская, — и в санэпидемстанцию, и в ИВ Сураханского района. Но ответа не дождалась, хотя по закону жанра должна была как минимум комиссия прийти, чтобы засвидетельствовать все эти безобразия. Не так давно я написала большое письмо в ИВ Баку. И приложила к письму фотографии, которые переслала и в ваше издание. Мы знаем, что проблемами незаконного убоя должно заниматься Агентство продовольственной безопасности, но дозвониться до этой структуры вообще невозможно. В июне начинаются летние каникулы, и дети снова будут играть на улицах и во дворах. Получается, что вместо летней радости они будут получать ежедневный стресс? Есть в нашем доме соседи, у которых имеются загородные дома, они увозят детей на лето за город, а что делать остальным? Терпеть это безобразие? Температура воздуха ежедневно становится все выше, и нам страшно представить, что будет, когда лето достигнет пика»!

Жители отмечают, что проблема забоя не решается вот уже долгие годы.

«Господин президент распорядился благоустроить загородные поселки, и сейчас Гарачухур не узнать — с каждым днем он все красивее, все зеленее, сейчас новую дорогу строят, дай Бог когда-нибудь и ветку метро проложат к нам – вообще будет замечательно. Но эти бойни заставляют нас забыть о том, что мы живем в современном благоустроенном мире. Создается впечатление, что мы в средневековье, на глазах наших детей режут скот, а к зверству, согласитесь, невозможно привыкнуть», — пишут жители.

На тему публичного убоя скота писалось множество статей, и всякий раз – даже несмотря на предпринятые в некоторых случаях меры, появлялись новые мясные лавки, поступали новые жалобы – и, судя по всему, конца этому беспределу не будет, с учетом любви к деньгам и отсутствию совести тех, кто закрывает глаза на вышеуказанный беспредел. А ведь еще в 2018 году председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли сообщал журналистам, что местным исполнительным органам велено определить, где именно будет проводиться забой скота, а также отметил, что в течение двух месяцев (!!!) «мясная самодеятельность» прекратится, и в городе появятся приличные скотобойни, которые в ближайшем будущем будут оснащены собственными лабораториями.

Мы понимаем, что наши госчиновники привыкли мыслить величинами, странным образом никак не вписывающимися ни во временные пространства, ни в сознание граждан, страдающих от отсутствия элементарных, пусть даже самых примитивных – но все же решений их наболевших вопросов и проблем. Мы понимаем, что построить скотобойню, оснащенную всеми необходимыми современными технологиями и обеспеченную обученными грамотно работниками – весьма сложное и затратное дело. И на создание такого предприятия уйдут долгие годы. И что? Получается, что все это время мы должны страдать от вида кровопролития и дожидаться, пока усовершенствованные скотобойни, наконец, появятся в стране? А не проще ли штрафовать нерадивых нарушителей весомыми суммами до тех пор, пока эти скотобойни не начнут, наконец, функционировать?

Согласно информации, штрафы имеют место быть, но сумма весьма незначительная. Еще в 2010 м году она базировалась в рамках от 25 манатов для физических лиц, 150-200 манатов – для юридических лиц и 40-60 манатов — для должностных лиц. Прошло уже больше 10-ти лет, но сумма штрафов не менялась, да и, судя по растущему количеству стихийных скотобоен в спальных районах, штрафы эти никак не влияют на забойщиков. И если им разрешается забивать скот в местах, не предназначенных законом – а места проживания людей, согласитесь, не самое подходящее место для подобных действий, значит, места для забоя скота функционируют с чьего-то согласия и существуют благодаря чьему-то негласному покровительству. А иначе никак невозможно объяснить их существование – вопреки закону и личному распоряжению главы государства.

Выводы должны делать те, кто позволяет шествию убойного беспредела в спальных районах города. Но почему-то мы уверены, что соответствующих выводов чиновники так и не сделают. Остается жить в постоянном стрессе и еще минимум 3 года ждать обещанной современной скотобойни. Да и то не факт: страна пережила пандемию коронавируса, войну и теперь все средства из бюджета государства пойдут для решения более важных вопросов. Именно эта чиновничья «отмазка» — наиболее излюбленная на сегодняшний день. А потому мы не сильно удивимся, если сеть незаконных мясных лавок будет разрастаться, и улицы спальных районов утонут в крови.

Яна Мадатова

Minval.az