Стало известно, как можно будет получить COVID-паспорт в Азербайджане. Об этом сказал в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов, отметив, что в стране уже вакцинировано около 10 процентов населения:

«Первый сертификат — это сертификат вакцинации. Для тех, кто получил две дозы вакцины, на портале e-gov.az формируется специальный сертификат вакцинации. Каждый гражданин имеет доступ к этому сертификату через приложение «e-təbib». Его также можно будет распечатать с портала e-gov.az и хранить в бумажном виде. Второй — это сертификат иммунитета, который применяется к людям, которые заболели и выздоровели. На них не распространяется вакцинация в течение определенного периода времени, поэтому сертификат иммунитета также считается паспортом COVID. Оба сертификата имеют QR-код. Это также создает возможность электронной проверки».

Minval.az