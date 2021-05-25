«Сегодня в Азербайджане достаточно вакцин. С вакциной проблем нет. Сегодня у наших граждан есть возможность выбора вакцины», заявила в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева во время выступления.

Я. Гараева сказала, что в ближайшие дни ожидается поставка в Азербайджан вакцины Pfizer-BioNTech: «Вакцины, используемые в мире и одобренные ВОЗ, доступны для Азербайджана. Каждый может добровольно вакцинироваться той вакциной, какой пожелает».

Minval.az