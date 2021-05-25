Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял в первом чтении законопроект «О культурной столице Азербайджана – городе Шуше», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно законопроекту, на административной территории города Шуша будет создан государственный заповедник.

Проект закона также определяет основные направления государственной политики, которая будет нацелена на восстановление города, защиту культурных и исторических памятников, а также создание условий для туризма.

Minval.az