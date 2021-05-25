При совместной поддержке Фонда «YAŞAT» и Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям оплачены расходы на операции военнослужащим Эльнуру Бадирову, Рахилю Махмудову, Эмилю Шаммамедову, Угуру Алиеву, Фархаду Гасанову и Ниджату Амирли.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Фонд.
Напомним, что для обращения в Фонд и ознакомления с его работой функционирует портал yashat.gov.az
Ознакомиться с отчетностью Фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau
Также функционирует call-center Фонда — «8110».