На пересечении проспекта Нефтчиляр и улицы Азиза Алиева внесены изменения в движение транспорта без предварительного уведомления Бакинского транспортного агентства.

Об этом сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве.

Для транспортных средств, движущихся по улице А.Алиева в направлении проспекта Нефтчиляр — Морской вокзал, движение в обратном направление закрыто. Дорога в направлении круга «Азнефть» сужена. В результате в упомянутой части появился «эффект бутылки».

По этой причине с утра и до настоящего времени на проспекте Нефтчиляр, З.Алиева, У.Гаджибекова, Ю.Сафарова, А.Джалилова, а также на других центральных улицах и проспектах возникли серьезные затруднения в движении транспортных средств.

Еще раз заявляем, что любые изменения в движении транспортных средств на территории столицы должны осуществляться планово и по согласованию с Бакинским транспортным агентством. Изменения, произведенные без должного согласования, приводят к таким неприятным последствиям. Это означает, что участники движения, особенно пользователи общественного транспорта, теряют время, застряв в заторах.

Minval.az