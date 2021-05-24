Регулярное употребление молока и молочных продуктов не связано с повышенным уровнем холестерина. К такому выводу пришли ученые из английского Университета Ридинга.

Новое исследование показало, что любители молока могут не бояться повышения уровня холестерина. Его результаты публикует МедикФорум со ссылкой на International Journal of Obesity. Авторы провели метаанализ трех крупных популяционных исследований и установили, что регулярно употребляющие большие дозы молока и молочных продуктов люди имели более низкий уровень как «хорошего», так и «плохого» холестерина, хотя у любителей «молочки» средний вес был выше, чем у лиц, которые молока почти не употребляли. Дальнейший анализ также показал, что у ценителей молока риск ишемической болезни сердца снижен на 14 процентов.

В ходе этого метаанализа ученые применили генетический подход к изучению употребления молока, обратив внимание на ген лактазы, которая связана с перевариванием молочного сахара, известного как лактоза. Установлено, что у людей с определенными генетическими вариациями, обладатели которых сталкивались с генетической изменчивостью, связанной с любовью к молоку, отмечался более высокий индекс массы тела и значительные запасы жира под кожей.

Но самое важное заключалось в том, что у них наблюдался низкий уровень не только «хорошего», но и «плохого» холестерина. Именно из-за этого риск ишемической болезни сердца снижался. А значит, решение уменьшить потребление молока может и не быть необходимым для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

Minval.az