«Сохранение культурных памятников, особенно в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, — это вопрос очень деликатный и трудный. Неслучайно сегодня он стоит с новой остротой. Очень важно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о бережном отношении азербайджанской стороны ко всем памятникам, которые находятся на территориях, принадлежащих Азербайджану, вне зависимости от их конфессиональной и этнической принадлежности. Я уверен, что и эксперты ЮНЕСКО, которые посетят регион, убедятся в том, что слова президента выполняются».

Об этом заявил советский и российский искусствовед, специальный представитель президента Российской Федерации Михаил Швыдкой.

Ранее президент Ильхам Алиев заявил, что миссия ЮНЕСКО планирует прибыть в Азербайджан в следующем месяце.

Швыдкой также подчеркнул, что отношение к памятникам это очень чувствительная, как лакмусовая бумажка, тема, которая будет всегда свидетельствовать о добрососедстве и доброй воле азербайджанского народа.

Спецпредставитель президента РФ также рассказал о своем недавнем визите Баку в составе делегации во главе с МИД России Сергеем Лавровым. Он подчеркнул, что отношения двух государств в сфере культуры очень важны: «Я надеюсь, что на предстоящем форуме в Петербурге осенью Азербайджан предстанет в качестве специального и почетного гостя. Готовятся различного рода выступления, связанные с азербайджанской культурой. Я уверен, что все участники форума по достоинству оценят тот расцвет азербайджанской культуры, которая сегодня отличает эту страну» (цитата по «Репорт»).

Напомним, проведение IX Санкт-Петербургского международного культурного форума планируется на 11-13 ноября.

Minval.az