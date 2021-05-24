В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 424 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в понедельник, 24 мая.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 7 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 332610 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 321132 человека благополучно прошли лечение, 4867 пациентов клиник скончались.

Лечение 6611 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3458790 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5546 — за минувшие сутки.

Minval.az