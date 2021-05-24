Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Республики, сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Республики, сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.
Дата: 2021/05/24 17:34
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
41
Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана сообщила об аресте гражданина страны, воевавшего в рядах боевиков террористической организации «ИГИЛ».
Начиная с дневных часов 25 мая и по 27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается
В прошлом году были выявлены случаи неправильного расчета срочной надбавки к зарплате медицинских работников, участвующих в борьбе
На дороге аэропорт-Бильгя произошло тяжелое ДТП.
«Откровенно говоря, для назначения пенсий по инвалидности созданы группы маклеров».
Обнародован список бюджетных организаций и организаций, получающих финансовую помощь из госбюджета, не представивших отчет за прошлый год
Первый президент Республики Казахстан — Элбасы Нурсултан Назарбаев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по
Решением Национального совета по телевидению и радио Азербайджана аннулированы лицензии Lider TV, Dalğa TV, Mingəçevir TV и
Арестован еще один сотрудник Главного таможенного управления Баку.