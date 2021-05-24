Решением Национального совета по телевидению и радио Азербайджана аннулированы лицензии Lider TV, Dalğa TV, Mingəçevir TV и ARB Ulduz TV.

«Учитывая, что банкротство ООО Lider TV и Radio-Azərbaycan подтверждено вступившим в законную силу постановлением суда, принято решение о прекращении действия лицензии за №169, выданной 19 января 2018 года Национальным советом по телевидению и радио ООО на общенациональное телерадиовещание, и приостановке теле- и радиовещания Lider TV и Radio-Azərbaycan с 00:00 первого июня 2021 года.

Кроме того, учитывая, что ООО Kaspi Global (Dalğa TV) на протяжении более 30 дней не осуществляло спутниковое вещание, а телерадиокомпания Mingəçevir TV и ООО Alternativ Tele-Radio (ARB Ulduz TV) в течение года без каких-либо оснований не осуществляли вещание на протяжении 60 дней, на заседании были приняты соответствующие решения об аннулировании их лицензий», — отметили в Нацсовете.

Minval.az