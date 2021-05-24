Лица, не подчинившиеся требованиям сотрудников полиции, привлечены к ответственности.

Как сообщили в пресс-службы МВД, автомобили «Mitsubishi» и «Qazel», подъехавшие 23 мая примерно в 12 часов ночи к служебному посту сотрудников полиции на территории освобожденного от оккупации села Шукюрбейли Джабраильского района, были остановлены для проверки.

В ходе проверки между гражданами, находившимися в машинах, произошел конфликт.

5 человек, нарушившие деятельность поста, были задержаны и доставлены в Джабраильский районный отдел полиции. В ходе обследования было установлено, что они пьяны. В их отношении приняты меры в соответствии с законодательством.

Minval.az