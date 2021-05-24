Минобороны распространило видеокадры из села Мюлкюдере Ходжавендского района.
Минобороны распространило видеокадры из села Мюлкюдере Ходжавендского района.
Дата: 2021/05/24 12:45
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
40
25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, хотя ближе
Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром экспорта Великобритании Грэмом Стюартом.
На первой Аллее почетного захоронения в Баку прошла церемония похорон народного художника Азербайджана, вице-президента Российской академии художеств,
Лица, не подчинившиеся требованиям сотрудников полиции, привлечены к ответственности.
Армянский народ опять ждут потери и разочарования, убежден первый президент Армении
В прошлом году число больных сахарным диабетом в Азербайджане составило 286 596 человек, из числа которых 258
В 2020 году поступления по кредитам, выданным Азербайджаном иностранным государствам, составили 332,5 млн манатов против прогноза в
Проходит церемония прощания с народным художником Таиром Салаховым. Церемония проходит в галерее Art Gallery в Ичеришехер.