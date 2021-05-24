На освобожденных территориях Азербайджана будет создан новый национальный парк, сказала Trend заместитель начальника Службы по охране биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова.

По ее словам, в настоящее время территория под национальный парк очищается от мин.

«После разминирования будут определены границы нового нацпарка. Кроме того, в регионе приступят к созданию новых особо охраняемых природных территорий», — сказала Самедова.

Она отметила, что новый национальный парк может быть создан и на территории заповедников.

«В Кельбаджарском районе вообще нет особо охраняемой природной зоны, поэтому может быть рассмотрен вопрос о ее создании. В Кельбаджаре есть виды растений, которые должны находиться под охраной государства. В этом вопросе будут учтены мнения ученых», — сказала Самедова.

Minval.az