Валеолог Надежда Чернышова рассказала о влиянии переедания на здоровье.

Она заявила, что чрезмерное питание ведёт к набору веса, что, со своей стороны, вызывает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Кроме того, переедание очень плохо сказывается на состоянии печени. Из-за излишних калорий в печени может откладываться жир и развивается так называемый жировой гепатоз печени, который тоже опасен для здоровья», — сообщила Чернышова, слова которой приводит телеканал «Звезда».

По её словам, от переедания может ухудшиться сон и усугубиться стресс.

Как считает Чернышова, избежать переедания можно с помощью ограниченных порций. Принимать пищу следует только тогда, когда человек испытывает голод.

Minval.az