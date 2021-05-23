Накануне на заседании правительства Армении премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что между Ереваном и Баку при посредничестве Москвы готовится новый документ. Документ будет касаться демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Интересно, что Пашинян в связи с данным документом снова стал направлять сигналы народу о необходимости движения к миру. Заявил Пашинян буквально следующее: «Важнейшая задача для нашего народа – открыть эру мирного развития. Да, мы должны пойти и на урегулирование карабахского вопроса. Кроме того, обеспечение эры мирного развития предполагает диалог, открытие коммуникаций. Мы хотим проезжать через территорию Азербайджана и чтобы он не проезжал через нашу? Как мы это представляем? Можно иначе: они не будут проезжать и мы тоже. Это будет означать, что мы сами проводим политику блокады собственной страны. Так нельзя, нужно идти к решениям». На этом фоне оппозиция Армении нагнетает ситуацию, пытается продвинуть мысль, что вот, Пашинян за спиной народа снова подписывает документ.

В этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз переподтвердил, что азербайджанскому и армянскому народу нужно в будущем жить бок о бок.

Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров на фоне ситуации на границе Азербайджана и Армении заявил, что РФ в рамках Организации Договора о коллективной безопасности предложила оказать Баку и Еревану содействие по урегулированию вопроса и выступила с инициативой о создании армяно-азербайджанской комиссии для делимитации и демаркации. Ранее же глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что поводов для того, чтобы «нагнетать эмоции» из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе, «в этом не рутинном, но спокойно урегулируемом вопросе», — нет. Кроме того, как мы знаем, Армения обратилась за помощью к ОДКБ и лично президенту Путину. Но реакция Москвы оказалась довольно спокойной. Ранее же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер убежден в безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

Ситуацию «Москва-Баку» комментирует политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Мне кажется, показательна реакция некоторых армянских политиков, в частности, Роберта Кочаряна, который прямо заявил, что ОДКБ и Москва больше расположены к Баку, чем к Еревану.

Ереван в очередной раз надеялся втянуть Организацию Договора о коллективной безопасности в конфронтацию в связи с армяно-азербайджанским вопросом. Белоруссия, Казахстан, другие страны, входящие в ОДКБ, — близкие партнеры и союзники Азербайджана, хотя он и не входит в ОДКБ.

Азербайджан всегда проявлял грамотность как в международных договорах, так и в партнерстве с теми или иными странами и никогда не входил ни с кем в конфронтацию.

Это cамостоятельная страна, которая вернула свои оккупированные земли, которые на протяжении почти 30 лет Ереван не соглашался передавать, хотя такая возможность у него была, как была возможность избежать эскалации конфликта и новой войны, о чем говорил лично Владимир Путин, который указал на то, что если бы Ереван вовремя согласился вернуть районы вокруг Карабаха, буферную зону, войны бы не было. Все было готово для того, чтобы не допустить войны. Но Ереван понадеялся на свои какие-то непонятные возможности, которых у него не было и проиграл.

Позиция России сейчас остается неизменной – нужно соблюдать баланс между сторонами конфликта. Любые призывы со стороны Еревана к ОДКБ поучаствовать в некой войнушке «Спасите нас, бедных, нас обижают», как это обычно и бывает, не пройдет. У Еревана нет иного выбора, как соглашаться – либо на посредничество России, либо самим включать мозги и соблюдать международные договоры, которые уже были подписаны, иного не будет. ОДКБ не будет участвовать в провокациях против Азербайджана.

Москва является основным регулятором миротворческого процесс по Карабаху, она ввела миротворцев в зону карабахского конфликта, закрепилась на Южном Кавказе. У Москвы прекрасные отношения с Баку, и ради шовинистических призывов Еревана к реваншу не будет себе портить имидж миротворца и посредника и наносить ущерб договоренностям по нагорно-карабахскому урегулированию. Они должны быть полностью выполнены обеими сторонами. Баку действительно старается выполнять все договоренности, а Армения – в очередной раз играет. Армения воспользовалась помощью Москвы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, чтобы пытаться играть на этом, расшатывать ситуацию в регионе и Москве это не нравится.

Россия не обещала спасать Армению и нападать на Азербайджан, участвовать в провокациях на армянской стороне. Мы этого не обещали, мы – гаранты безопасности, никто вас не убивает, никто не захватывает ваши территории. Мы гаранты того, что достигнутые договоренности по нагорно-карабахскому конфликту должны быть исполнены полностью обеими сторонами.

Мы слышали провокационные заявления в адрес Азербайджана со стороны президента Франции. Но Парижу нужно разобраться со своей внутренней ситуацией, ведь в стране царит полный беспредел, и не лезть уже в ситуацию на Южном Кавказе. Франция, долгое время находясь в статусе сопредседателя МГ ОБСЕ, уже показала себя неспособной участвовать в урегулировании в по карабахскому урегулированию. США немного более аккуратны в своих заявлениях. Они пытаются сохранить в зоне своих интересов и Азербайджан, при этом пытаясь расшатывать ситуацию в Армении. Как бы там ни было, Пашинян и его команда – это все люди Сороса, но которые сейчас находятся в ситуации, когда вынуждены считаться с тем, что произошло после ноября прошлого года. Америка хочет использовать Армению в своих целях. Это такая большая игра, в которой сейчас выигрывают Азербайджан и Россия.

Сейчас Никол Пашинян подтвердил, что с его стороны с Баку и Москвой готовится новый документ в рамках нагорно-карабахского урегулирования. И он снова пытается продвигать идею того, что и что «важнейшая задача для армянского народа – открыть эру мирного развития», что Армения должна пойти на урегулирование карабахского вопроса». По словам Пашиняна, если Армения не пойдет на разблокирование транспортно-экономических связей, она заблокирует саму себя. Понятно, что все эти заявления – это предвыборная игра. И в то же время заявления оппозиции в пику новому соглашению – это попытка помешать действующей власти. На мой взгляд продвижение идеи мира – это очень грамотная тактика Пашиняна. Лучше худой мир, чем война. И этот худой мир может превратиться в полноценное партнерство Армении с тем же Азербайджаном, с Турцией, из чего Армения получит массу благ для своего развития. Это очевидно.

Азербайджан никогда не скрывал своих стремлений осуществить многомиллиардные вложения в Карабах, в экономику в случае достижения мирного договора, обеспечить благополучную жизнь армянского населения Азербайджана предлагает забыть все прошлые обиды. Никол Пашинян, подписывав договоренности по Карабаху, несет ответственность за их реализацию. Выполнив договоренности, в будущем Никол Пашинян может уйти с поста, подготовив себе достойную смену. Когда договоренности уже будут подписаны, от них будет сложнее отказаться даже тем, кто придет ему на смену.

Вместе с тем, я бы обратил внимание на то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне переподтвердил, что азербайджанцам и армянам нужно жить бок о бок, что была трагедия, но Азербайджан готов пойти на мир. На мой взгляд, данные заявления Ильхама Алиева – регулярны и они еще раз показывают и доказывают, что азербайджанская сторона на протяжении многих лет предсказуема и стабильна на карабахском направлении Все, что говорит президент Азербайджана, соответствует его действиям. Ни разу он не отступил от своих слов. И эта его позиция неизменна и она будет соблюдаться, чего нельзя сказать о руководстве Армении, но, надеюсь, что и здесь будет движение в позитивном направлении».

Minval.az