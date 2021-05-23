В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 717 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 9 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 332454 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 320708 человек благополучно прошел лечение, 4860 пациентов клиник скончались.

Лечение 6886 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3453244 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7211 — за минувшие сутки.

Minval.az