Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов свою 70-метровую суперъяхту Galactica Super Nova в чартер не сдает, но в порту она не простаивает. В 2021 году яхта вошла в десятку самых активных: с января по март она преодолела 11 900 морских миль (почти 22 039 км). Galactica Super Nova «прогулялась» по Средиземному морю, Атлантическому океану и водам Карибского моря.

Свою «старую» 50-метровую яхту Galactica Вагит Алекперов продал в феврале 2016 года за €19,5 млн. Спустя месяц на воду была спущена новая. Она была построена всего за 41 месяц на голландской верфи Heesen, которая принадлежит Алекперову. Предполагаемая стоимость яхты — $105 млн. На Monaco Yacht Show 2016 Galactica Super Nova получила сразу две награды: «Лучший экстерьер» и «Лучшая новая суперъяхта». А в 2017 году лодка вошла в число лауреатов Superyacht Awards — она победила в классе «Полуводоизмещающие моторные яхты длиной 50 м и более». Как выглядит яхта — в фотогалерее Forbes.

Судно российского нефтяника одна из самых быстрых в мире суперъяхт в своем классе: ее максимальная скорость 30 узлов.У яхты шесть кают на двенадцать пассажиров, которых обслуживает экипаж из 16 человек.

Дизайном экстерьера занималось специализированное архитектурное бюро Espen Oeino International. Интерьер судна разработало агентство Sinot Exclusive Yacht Design.

На лодке есть вертолетная площадка, водопад, джакузи и бассейн с прозрачным дном, за счет которого днем создается естественное освещение в расположенном ниже помещении. Отличительная черта Galactica Super Nova — хрустальный лифт, соединяющий все палубы судна, и винтовая лестница.

Площадь палубных пространств составляет 357 кв. м, что дает пассажирам огромный выбор зон для отдыха. Вертолетная площадка может трансформироваться в кинотеатр или танцпол под открытым небом.

Minval.az