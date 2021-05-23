Как выяснили японские ученые, рассматривание собственного отражения активирует дофаминовый центр в мозге. Открытие позволяет лучше понять, как мозг распознает лица, в том числе чужие.

Чтобы определить участки мозга, активизировавшиеся при распознавании лиц, ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию. Авторы исследования рассчитывали выяснить, есть ли разница между тем, как мы воспринимаем свое и чужое лицо.

Как оказалось, вентральная область покрышки, которая является центральным звеном системы вознаграждения мозга и выделения дофамина, была более активна при подсознательном представлении собственного лица, нежели при представлении лиц других людей. Подсознательное представление лиц других людей вызвало активацию миндалевидного тела, которое реагирует на незнакомую информацию.

«Наши результаты показывают, что система дофаминового вознаграждения участвует в усиленной обработке собственного лица, даже если информация является подсознательной», — сообщает один из авторов исследования Тамами Накано, слова которого приводит «Вокруг света» со ссылкой на Cerebral Cortex.

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