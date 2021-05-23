Как и во всех сферах обслуживания, внедрение безналичной оплаты в пассажироперевозках является одним из приоритетных вопросов. По поручению главы государства за последние пять лет в этом направлении были предприняты важные шаги. Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Так, 58 процентов автобусных маршрутов в столице интегрированы в систему безналичной оплаты. Посредством «BakıKart» проезд в общественном транспорте ежедневно оплачивает около 780000 пассажиров (42% от общего количества пассажиров).

Внедрение системы безналичной оплаты очень полезно с точки зрения прозрачности оборота, увеличения налоговых платежей, формализации трудовых отношений, улучшения социального обеспечения водителей и других сотрудников.

Согласно информации, с 24 мая 2021 года оплата проезда в автобусах маршрута № 113 (станция метро «Гара Гараев» – поселок Амирджан) также будет осуществляться посредством «BakıKart».

Согласно рабочему процессу, в систему безналичной оплаты будут постепенно интегрированы и другие маршруты. Об этом будет объявлено заранее.

Minval.az