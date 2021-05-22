Решение об использовании по назначению кондиционеров в маршрутных автобусах города Баку может быть принято в случае установления в столице в ближайшие дни жаркой погоды. Об этом Trend заявил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Напомним, последние дни в соцсетях распространились многочисленные жалобы на духоту в общественном транспорте. Пассажиры недовольны тем, что несмотря на фактический приход лета в Баку, и высокую заполненность автобусов, кондиционеры при движении не задействованы.

«Существуют определенные нормы в связи с работой кондиционеров в общественном транспорте. Если жаркая погода сохранится длительное время, то перевозчикам будет дано поручение о запуске кондиционеров», — сообщил Агаев.

Minval.az