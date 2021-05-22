«США хотят, чтобы между Азербайджаном и Арменией были созданы условия дружбы и мира».

Об этом заявил бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута журналистам по итогам визита в Агдам, сообщает Report.

«Несколько дней назад я на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в Международном центре Низами Гянджеви задал несколько вопросов об этом. Мы проводили миротворческую миссию между народами и в других странах и добились положительных результатов.

Мы конечно же слышали о разрушениях в Агдаме, но то, что здесь увидели, — это действительно ужас. Но я верю, что обе стороны будут жить в добрососедстве и мире, забыв о том, что произошло. Мы сделаем все возможное для этого», — сказал Секута.

Minval.az