21 мая завершился официальный визит премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова в Российскую Федерацию.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, после официальной церемонии в аэропорту Внуково-2, премьер-министр вернулся в Азербайджан.

Minval.az