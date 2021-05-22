Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный северный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-21, днем — 29-34, в Баку ночью — 18-20, днем — 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем — 40-45 процентов.

Завтра днем в ряде северных и западных районов Азербайджана ожидаются грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем — 32-37, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az