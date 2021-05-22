Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики и TƏBIB совместно проводят агитационную кампанию по вакцинации.

Основная цель — привлечь внимание людей к важному вопросу — вакцинации.

В видео и радиороликах, предназначенных для кампании, отмечается, что одной из самых важных вещей, которые мы можем сделать, чтобы вернуться к прежней, до пандемии жизни, является вакцинация.

Первый видеоролик, выпущенный в рамках кампании, посвящен свадебной церемонии. Лозунг агитационной кампании : Сделаем прививку — вернемся к жизни, по которой скучаем.

Minval.az